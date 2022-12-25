بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على «صحراوي» البحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي بالكليو 68 غرب النوبارية، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية بالإسكندرية، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة نقل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع 3 أشخاص في البحيرة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع أسامة جمال عبد الصمد، 19 سنة، مقيم الجيزة، وأحمد قرني سعد، 37 سنة، مقيم الفيوم، وأمين أحمد أحمد بدر، 44 سنة، مقيم شبين القناطر.

وتم نقلهم جميعا إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية بالإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة، وجار المتابعة مع المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.