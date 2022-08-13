مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على زراعي البحيرة

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، في نطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقوع حادث انقلاب سيارة نقل، مما أدى إلى مصرع سائق وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود العام، حيث تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بانقلاب سيارة نقل في إيتاي البارود

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة سائق، وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بنطاق ذات المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي والمصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين وفاة «سيد سليمان»، 62 سنة، وجرى التحفظ على جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات.

فيما أصيب كل من «حسن عبدالحافظ»، 60 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«محمد هاشم»، 42 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين للمستشفى وتحرير محضر بالحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.