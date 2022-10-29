بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الدبلوماسيين بطريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: الفاضل محمد أحمد، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، حافظ سليمان عثمان، 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، عثمان محمد أحمد، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، حمدون الرشيد حامد، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.