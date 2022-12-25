طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز وطرق الدفع إلكترونيا

الاستعلام عن فاتورة الغاز يتم شهريا في الفترة من 1 وحتى 20 في الشهر وفق شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، بإدخال قراءة العداد والاستعلام عن الفاتورة ودفعها إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الشركات أو المنافذ وغيرها.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

ووفق «بتروتريد»، فإنّه فور الاستعلام عن فاتورة الغاز وإدخال القراءة وغيرها من البيانات المطلوبة، يبدأ الدفع من يوم 1 وحتى نهاية الشهر، ما يتيح للمواطنين في الوقت الراهن دفع الفواتير إلكترونيا منعا لتراكمها.

خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة الغاز

ويمكن معرفة قيمة فاتورة الغاز من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، بداية من الدخول إلى موقع شركة بتروتريد ثم اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز، وإدخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن رقم المشترك، «فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة» والضغط على عرض الفواتير، لتظهر بعدها قيمة الفواتير.

كيفية سداد فواتير الغاز

وبحسب شركة بتروتريد، فهناك عدة طرق لسداد قيمة فاتورة الغاز تسهيلا على المستخدمين، منها الموقع الإلكتروني للشركة باستخدام بطاقة الائتمان، والمحافظ الإلكترونية ومنها محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر، ومن خلال موقع ماي فوري، وجوميا، والدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني POS والمنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع، وعبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

وحال عدم دفع وسداد الفواتير في موعدها المحدد الأسبق ذكره، يتم فرض غرامة أو وقف الخدمة إذا لم يتم سداد قيمة الفواتير المستحقة.