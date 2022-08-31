طرق دفع فاتورة الغاز منعا للتراكم والغرامة.. بينها تطبيق «بيتروميتر»

تنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة فترة دفع فواتير الغاز الطبيعي إلكترونيًا، حيث امتدت مهلة الدفع من يوم 6 أغسطس وحتى اليوم 31 من الشهر ذاته، وقالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، إنه سيتم الانتهاء من تحصيل رسوم الغاز الطبيعي للمستفيدين خلال الساعات المقبلة، حيث ستنتهي مدة دفع فاتورة شهر أغسطس.

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنها وفرت العديد من الطرق السهلة والسريعة للمواطنين لدفع فاتورة الغاز الطبيعي، تجنبًا لحدوث أي مشكلات أو تحميل الشخص غرامات متتالية قد تتسبب في وقف الخدمة عن المستخدم، ولذلك وفرت الشركة طرقًا متعددة لدفع الفاتورة، حيث تسعى الشركة لزيادة الميكنة والتحول الرقمي في أعمالها وخدماتها.

وتبدأ مهلة تسديد قيمة فاتورة الغاز شهريًا من يوم 6 من كل شهر وحتى نهاية الشهر، وذلك لتجنب فرض غرامة على المواطنين.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن الدفع من خلال عدة طرق أتاحتها للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، كالآتي:

1- إمكانية دفع الفاتورة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

2- الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكترونية المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- يمكن الدفع عبر مكاتب البريد المصري.

4- الدفع من خلال تطبيق موبايل جوميا.

5- الدفع من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- إمكانية الدفع عبر محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق «بيتروميتر»، وهو التطبيق الخاص بالشركة ويتم تحميلة من متجري «أبل ستور» و«جوجل بلاي».