خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة الغاز ودفعها إلكترونيا

تتيح شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» الاستعلام عن استهلاك فاتورة الغاز عن شهر نوفمبر 2022، وذلك خلال الفترة ما بين 1 إلى 20 في الشهر، من خلال ادخال قراءة العداد والاستعلام عن الفاتورة ودفعها إلكترونيًا، بداية من يوم 1 وحتى نهاية الشهر.

الاستعلام عن استهلاك فاتورة الغاز

وفي التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة الغاز وفق شركة الخدمات التجارية البترولية إحدى شركات قطاع البترول «بتروتريد» إذ تعمل الشركة على تطبيق مفهوم الشمول المال للدفع الإلكتروني، وذلك في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة الغاز

ويمكن معرفة قيمة فاتورة الغاز من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

- الخطوة الأولى هي الدخول على موقع شركة بتروتريد أو الدخول من هنـا.

- اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز، وادخال البيانات المطلوبة، والتي تتضمن الآتي: رقم المشترك، «فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة» والضغط على عرض الفواتير.

لتظهر بعدها قيمة الفواتير.

طرق سداد فواتير الغاز

وتقدم الشركة عدة طرق لسداد قيمة فاتورة الغاز تسهيلا على المستخدمين، وهي كالآتي:

- الموقع الإلكتروني للشركة، فبعد عرض الفواتير يتم دفع قيمة الفاتورة باستخدام بطاقة الائتمان.

- المحافظ الإلكترونية ومنها محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.

- يتم تسديد فاتورة الغاز من خلال موقع ماي فوري، وجوميا.

- ويمكن الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني POS والمنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع.

- يمكن سداد قيمة فواتير الغاز عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

ويمكن للمواطنين سداد قيمة فواتير الغاز بداية من مطلع الشهر وحتى نهايته، وبعدها قد يتم فرض غرامة أو وقف الخدمة إذا لم يتم سداد قيمة الفواتير المستحقة.