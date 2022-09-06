خطوات تسديد فاتورة الغاز.. اعرف الموعد والطريقة

كشفت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» عدة طرق يمكن من خلالها تسديد فاتورة الغاز وإتاحة إدخال قراءة العداد بداية من يوم 1 إلى 20 في الشهر، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة، يتعرض المستهلك للغرامة أو فصل الخدمة.

تسديد فاتورة الغاز 2022

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، أهم طرق تسديد فاتورة الغاز وفق شركة الخدمات التجارية البترولية إحدى شركات قطاع البترول «بتروتريد» إذ تعمل الشركة على تطبيق مفهوم الشمول المال للدفع الإلكتروني، وذلك في السطور التالية:

الموقع الإلكتروني للشركة

وتسهيلًا على العملاء سواء في إدخال قراءة عداد الغاز ودفع فواتير استهلاك الغاز الطبيعي، يمكن هذا عن طريق الموقع الرسمي للشركة من خلال خطوات بسيطة، كالتالي:

- الدخول على موقع شركة بتروتريد.

- إدخال البيانات المطلوبة، التي تتضمن رقم المشترك، «فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة» والضغط على عرض الفواتير.

- بعد ظهور الفاتورة، يمكن للمستخدم تحديد طريقة الدفع سواء بطاقة الائتمان أو ميزة وغيرها.

المحافظ الإلكترونية

وأتاحت الشركة بالتعاون مع بعض البنوك إمكانية تسديد فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية ومنها محفظة الفون كاش من البنك الأهلي، ومحفظة BM من بنك مصر.

المواقع الإلكترونية

كما يمكن تسديد فاتورة الغاز من خلال موقع ماي فوري، وجوميا.

شركات التحصيل الإلكتروني

ويمكن الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني POS والمنتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية والأكشاك في الشوارع.

مكاتب البريد المصري

وأخيرًا يمكن سداد قيمة فواتير الغاز عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.

موعد سداد فاتورة الغاز

ويمكن لمستخدمي خدمة الغاز سداد قيمة فاتورة الغاز بداية من 1 من الشهر وحتى نهايته، ويمكن إدخال القراءة عبر الموقع الإلكتروني للشركة بداية من 1 إلى 20 من الشهر نفسه.