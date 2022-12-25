تحطم سيارة في انهيار جزئي لعقار بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية

تحطمت سيارة ملاكي إثر انهيار أجزاء من عقار قديم في منطقة الورديان غرب الإسكندرية، بسبب الطقس السيئ والأمطار الرعدية التي تضرب المحافظة، واقتصرت الخسائر على الجانب المادي في السيارة دون وقوع إصابات، نظراً لأن العقار خال من السكان.

تفاصيل تحطم سيارة بسبب طقس الإسكندرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الورديان بشارع الأمير لؤلؤ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين انهيار أجزاء من عقار تسببت في تهشم سيارة كانت أسفل العقار بسبب سقوط الأمطار الشديدة في الساعات الأولى من اليوم.

وبالفحص تبين أن العقار خال من السكان، وصادر له قرار إزالة، بسبب سوء حالته التي تأثرت بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وذلك دون إصابات.

وضع العقار المنهار بسبب طقس الإسكندرية

وتلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحادث، وتبين انهيار أجزاء كبيرة من العقار حيث تساقطت أجزائه من الداخل والخارج، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية حاليًا.