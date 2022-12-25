أمطار رعدية غزيرة وبرق في الإسكندرية

سقطت أمطار رعدية غزيرة منذ قليل على الإسكندرية، مصحوبة بالبرق، بالتحديد نطاق حي المنتزه الأول وأحياء شرق المدينة، وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 60% وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار الصقيع الذي يصحب نوة الفيضة الصغرى التي تصل إلى محطتها قبل الأخيرة حيث من المفترض أن تختتم غدا الاثنين وأن يعتدل الطقس مجددا مع يوم الثلاثاء المقبل.

وضربت الأمطار الإسكندرية منذ قليل مصحوبة بصوت رعد شديد وعاصفة من الرياح الشديدة وسط أجواء باردة جدا مع درجة حرارة 15 درجة مئوية فجر اليوم الأحد، وذلك بعدما بدأت الأمطار في الهطول بشكل تدريجي منتصف ليل اليوم.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن أمطار الإسكندرية اليوم تعد ضمن استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة نهارا قد تكون غزيرة.

طقس الإسكندرية اليوم

ويسود اليوم الأحد طقس بارد على الإسكندرية بالإضافة إلى الجو الممطر حيث تبلغ درجات الحرارة 18 العظمة والصغرى 15 درجة، أي شديد البرودة.

وتعد أمطار الإسكندرية اليوم المتوقعة هي نتاج للسحب الرعدية الممطرة والتي تتمركز على مناطق من السواحل الشمالية، منذ مساء أمس السبت وحتى فجر الأحد.