«عبدالكريم» يستغل موهبته في الرسم بالتواصل مع الفنانين: بعملهم بورتريهات

شغفه الكبير بالرسم الديجيتال والتصوير منذ صغره، وحبه للفنانين والنجوم والشخصيات العامة المصرية، دفعه لإيجاد طريقة للوصول إليهم ومحادثتهم للتعبير عن حبه لهم، فلم يجد سوى ما يتقنه، ليبدأ برسم الفنانين عن طريق «الديجيتال»، وهو استخدام التكنولوجيا في الرسم.

عبد الكريم البربري، من محافظة كفر الشيخ، يبلغ من العمر 21 عامًا، يمتلك ستديو للتصوير، بدأ شغفه بالرسم يتكون لديه منذ صغره، وذلك عن طريق برنامج «الرسام»، بحسب حديثه لـ«الوطن»، قائلًا: «كنت متعلق من صغري ببرنامج الرسام، وكنت برسم عليه دايمًا، وطول الوقت بحاول أطور من نفسي، بدأت أعرف الرسم الديجيتال».

نشر في البداية العديد من الصور التي صممها بتقنية الديجيتال عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، واستقبل نصائح المتابعين باستخدام التكنولوجيا في رسم الشخصيات، ومنها انطلق لرسم الفنانين، يروي: «بعد نصائح الناس والمصميين الخبرة عني، بدأت ارسم الشخصيات عن طريق الديجيتال، وفكرت بعدها إني أتواصل مع الفنانين عن طريق رسمهم».

طريقتان للتواصل مع الفنان

يرسم «عبد الكريم» صورة الفنان، وبعد انتهائه من العمل وتجهيز البورتريه الخاص به، يحاول التواصل معه بطريقتين، الأولى هي نشر صورته عبر صحفته الشخصية ووضع إشارة لصفحة الفنان كي يراها: «والطريقة التانية إني أحط تعليق على صفحة الفنان على الفيس بوك لما ينزل بوست جديد».

الطريقتان حققتا نتائج فعالة، إذ تواصل معه العديد من الفنانين، مقدمين له الشكر والإعجاب بالـ«بورتريه» الذي أعده خصيصًا لهم، أبرزهم كان الفنان حمادة هلال والفنان رامي جمال: «كانوا بيقولوا لي تحفة وشكرًا وفي منهم اللي طلب رقمي عشان يكلمني، وبعضهم شارك الصورة على صفحته، أنا بتعب جدًا في التصميم، فتعبي بيجي بنتائج إيجابية بتفرحني».

أحمد حلمي ومحمد صلاح.. محاولة التواصل معهم

رسم «عبد الكريم» بورتريهات للفنانة جنات ونادية الجندي وجيهان خليل والفنان سعد صغير والإعلامية نهال طايل: «ردوا عليا وشكروني»، وصل عدد البورتريهات التي صممها للفنانين إلى أكثر من 30 بورتريه، منهم سمية الخشاب وأحمد حلمي ومنى ذكي ومي عمر ومحمد رمضان ومحمد صلاح»، كما يتمنى أن يتواصل مع الفنان عمرو دياب وتامر حسني لإعجابه الشديد بهما، مؤكدًا أن الفنان الذي يطلب البورتريه منه، يرسله إليه لمنزله.

محاولة التواصل مع الفنانين ورسم بورتريهات لهم، جلبت الحظ السعيد لـ«عبد الكريم»، إذ يتواصل معه جمهورهم ويطلبون منه لوحات شخصية لهم: «ناس كتير كلمتني تطلب مني شغل بسبب الصور اللي بعملها للفنانين، ومبسوط باللي وصلت ليه وتفاعل الناس».