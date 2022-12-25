إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «دمنهور - حوش عيسى»

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق «حوش عيسى - دمنهور» بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق «حوش عيسى - دمنهور»، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث التصادم في البحيرة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «محمود.م.ع»، 40 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، «عبدالله.س.م»، 40 سنة، «شمس.د.س»، 38 سنة، «تامر ع ج»، 45 سنة، «صفوت.ص.ا»، 45 سنة، «نجاة .س.م»، 28 سنة، «حلمي.ا.م»، 33 سنة، «مشيره م.م»، 38 سنة، «حسام.ص.ش»، 37 سنة، جميعهم مقيميون بدمنهور.

ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.