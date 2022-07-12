إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم حادث تصادم بين سيارتين بشارع مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

جروح وكدمات متفرقة

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بشارع مدينة شبراخيت، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «إيمان. ع. أ»، 17 سنة، مقيمة بشبراخيت، مصابة كدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«سعيدة. ص. أ»، 17 سنة، مقيمة بشبراخيت، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف في البطن، و«وفاء. ب. أ»، 17 سنة، مقيمة بشبراخيت، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الذراع.

نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.