أسعار الذرة الصفراء اليوم والأعلاف بروتين 45% بـ16 ألفا و300 جنيه

أكد الدكتور السعيد أبوالحارث، رئيس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم والأعلاف، قد شهدت استقرارا في الأسعار داخل الأسواق الحرة والمتاجر بالمحافظات في أغلبها، وارتفاعا طفيفا لبعض من الأصناف الأخرى، مشيرا إلى أن الذرة الصفراء من المحاصيل المهمة في مصر والتي تضاف للعديد من الصناعات مثل الأعلاف للثروة الحيوانية، والداجنة.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد

سجل سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 13 ألفا و500 جنيه للطن الواحد.

بينما سجل سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13 ألفا و400 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر طن الذرة الروماني 13 ألفا و550 جنيها للطن الواحد.

بينما سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 13 ألفا و700 جنيه للطن الواحد.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأشار الدكتور «أبوالحارث»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الذرة الصفراء اليوم والأعلاف، تشهد استقرارا في الأسعار، وارتفاعا طفيفا محدودا في بعض الأنواع، موضحا أن المساحات المنزرعة بحقول المحافظات من محصول الذرة الصفراء، والذرة الشامية، قد بلغت إجمالها 9 ملايين طن ذرة، للعام الحالي 2022.

أسعار الذرة الصفراء اليوم وكسب الصويا

بينما سجل أسعار الذرة الصفراء اليوم، وكسب الصويا بروتين 44% بسعر 32 ألفا و200 جنيه للطن الواحد.

كما سجل بروتين 23% من نوع التسمين 22 ألفا و100 جنيه للطن الواحد.

بينما سجلت بذور الصويا فول فات 17 ألفا و250 جنيها للطن المستورد، و17 ألف جنيه للمنتج المحلي عن كل طن مباع.

سجل سعر بروتين 45% من الذرة الصفراء بسعر 16 ألفا و300 جنيه للطن.

وسجل سعر طن بروتين 19% بسعر 21 ألفا و300 جنيه لكل طن.

سجَّل سعر بروتين 21% 21 ألفا و200 جنيه لكل طن.

سجل سعر طن الجلوتين المستورد 38 ألفا و400 جنيه لكل طن.

سجل سعر طن الجلوتين المحلي بـ38 ألفا و300 جنيه لكل طن.

سجل طن الإعلاف للماشية بغرض التسمين بواقع 21 ألفا و600 جنيه لكل طن.

سجل سعر طن قشر الفول الصويا 8300 جنيه لكل طن.

بينما سجل سعر الردة الأمريكية بواقع 16 ألف جنيه عن كل طن.