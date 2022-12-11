«الزراعة» لـ إيمان الحصري: الإفراج عن شحنات الذرة وفول الصويا يضمن وصول الأعلاف للفلاح بسعر جيد

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا، موضحًا أن هذه الإفراجات تأتي استكمالا لجهود مستمرة بدأت بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع منتجي الدواجن من أجل تلبية الاحتياجات.

تخصيص كوتة دولارية للإفراج عن كميات من الذرة والصويا

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC: «التنسيق مستمر مع اتحاد منتجي الدواجن ويتم الإفراج بشكل دوري وتخصيص كوتة دولارية من أجل الإفراج عن كميات من الذرة والصويا، وبذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج من الجمارك منذ 16 أكتوبر حتى التاسع من ديسمبر 1.1 مليون طن من مدخلات الإعلام، منها 726 ألف طن ذرة و384 ألف طن فول صويا، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تدعيم قطاع الزراعة».

الالتزام بنظام تسعير عادل

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: «ننسق مع اتحاد منتجي الدواجن، وكان هناك لقاء مهم عقده رئيس مجلس الوزراء مع مستوردي خامات الأعلاف حتى يتم التأكيد على أهمية الالتزام بنظام تسعير عادل من أجل الحفاظ على المربي الصغير في عملية الإنتاج ويتم ضمان وصول الشحنات التي يجري الإفراج عنها بسعر عادل، وسيكون هناك متابعات دورية ولجان يجري تشكيلها لضمان وصول هذه الشحنات للمربين، وعندما تكون هناك زيادة من المعروض فإن هذا الأمر يؤدي إلى استقرار أسعار الأعلاف وضمان وصولها إلى المزارعين بسعر جيد».