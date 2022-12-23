استقرار أسعار الذرة الصفراء في المحافظات اليوم الجمعة

أكد الدكتور السعيد أبوالحارث، رئيس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية بمحطة بحوث سخا، في كفرالشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة، شهدت استقرارًا داخل الأسواق الحرة بالمحافظات في مصر، موضحًا أن الذرة الصفراء من المحاصيل الحيوية في مصر التي تُضاف للعديد من مجالات تصنيع الأعلاف، وتستخدم كعلف بروتيني للثروة الحيوانية، من ماشية وأغنام وماعز ودواجن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الجمعة

- سجل سعر الذرة الصفراء اليوم، من نوع برازيلي 13 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

- سعر طن الذرة الصفراء أوكراني بـ 13 ألفًا و150 جنيهًا للطن الواحد.

- سجل سعر طن الذرة الروماني 13 ألفًا و200 جنيه للطن الواحد.

- سعر طن الذرة الأرجنتيني 13 ألفًا و400 جنيه للطن الواحد.

أسعار الذرة الصفراء في المحافظات

وأشار «أبوالحارث» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الذرة الصفراء اليوم، تشهد استقرارًا، نتيجة لزيادة العلف الأخضر البرسيم في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أن المنزرع من الذرة الصفراء والشامية في الحقول، بلغت إنتاجه 9 ملايين طن.

بينما سجل كسب الصويا بروتين 44%، 15 ألفًا و980 جنيهًا للطن الواحد، وبروتين 46% 16 ألفًا و500 جنيه للطن الواحد، وبذور الصويا فول فات 17 ألفًا و150 جنيهًا للطن المستورد، و16 ألفًا و900 جنيه للمنتج المحلي عن كل طن مباع، وطن كسب الصويا بسعر 27 ألفًا و500 جنيه.