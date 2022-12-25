10 أحداث رياضية شغلت المصريين في 2022.. أبرزها «الأهلي ضد صن داونز»

كشفت منصة «جوجل» عن قوائم عمليات البحث الأكثر رواجًا لعام 2022، التي تعرض المواضيع الأكثر بحثًا في مصر، لتكشف بذلك اهتمامات المصريين حول مختلف الأحداث والشخصيات والأغاني والأحداث الرياضية على مدار السنة.

وبحسب منصة «جوجل» أكثر الأحداث الرياضية التي بحث عنها المصريون على محرك البحث خلال العام الحالي على الترتيب التالي، «منتخب مصر، مباريات كأس العالم، كأس أمم أفريقيا، مصر والسنغال، مان سيتي ضد ليفربول»، وغيرها من الأحداث الرياضية التي شغلت اهتمام المصريين على مدار عام 2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز 10 أحداث رياضية شغلت المصريين في 2022، وفقا لمحرك البحث العالمي «جوجل».

أبرز 10 أحداث رياضية شغلت المصريين في 2022

1- منتخب مصر.

2- مباريات كأس العالم.

3- كأس أمم أفريقيا.

4- مصر والسنغال.

5- مان سيتي ضد ليفربول.

6- الأهلي ضد صن داونز.

7- كوريا الجنوبية ضد مصر.

8- الرجاء ضد الأهلي.

9- الأهلي ضد الزمالك.

10- ليفربول ضد بورنموث.

محرك البحث العالمي «جوجل»

وجدير بالذكر أن محرك بحث «جوجل» يعد من أشهر محركات البحث العالمية الأكثر استخداما وإقبالا من قبل عدد كبير من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم، وذلك نظرا لسهولة البحث عليه والوصول إلى كافة النتائج المطلوبة من خلال زيارة الموقع الرسمي لمحرك البحث وإدخال كلمة البحث ومن ثم ظهور الهدف المراد البحث عنه بكل سهولة، حيث يلقي رواج واسع عن غيره من محركات البحث.