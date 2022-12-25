سيول وأمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. وجهود مكثفة لرفع تجمعات المياه

واصلت الأمطار الرعدية الغزيرة ضربها لكافة مناطق الإسكندرية خلال الوقت الجاري، في مشهد وصفه أبناء المدينة الساحلية بأنها سيول تضرب المحافظة نظرا لكمية الأمطار التي سقطت منذ فجر اليوم وحتى عصر اليوم، وهو ما تبعه غرق مناطق عدة نتيجة تراكم المياه.

المناطق المتضررة من سيول الإسكندرية اليوم

وتشهد محافظة الإسكندرية اليوم أمطارا غزيرة جدا في مختلف مناطق الإسكندرية، نتج عنها تجمعات لمياه الأمطار بمناطق وسط والجمرك وغرب، ويجري التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة، بداية من الموقف الجديد ما تبعه من عمليات تصريف للمياه كونه نقطة التقاء حركة المواصلات في الإسكندرية.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، العمل في رفع تجمعات المياه من أمام الجندي المجهول بالمنشية، وأمام مستشفى الجمهورية وتحت كوبري القباري أمام كارفور وأمام الموقف الجديد.

أمطار الإسكندرية فاقت الطاقة الاستيعابية

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إن استمرار مياه الأمطار التي وصلت لسيول ببعض المناطق وزادت عن الطاقة الاستيعابية للمنظومة تسببت ببعض التجمعات والتي تقوم معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها.

وأضاف «نافع» لـ «الوطن»، أنه يتم التعامل من قبل معدات وسيارات وفرق الطوارئ منتشرة بمختلف مناطق المحافظة، مشددا على أن الأولوية الآن لرفع تجمعات المياه أمام المستشفيات والمدراس.

جدير بالذكر إنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ بدءاً من يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.