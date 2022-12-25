البورصة تتحقق مكاسب كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2022 «فيديو»

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ أداء البورصة المصرية في عام 2022، شهدت نوعا من أنواع التذبذب ببداية العام الجاري، خصوصًا مع عدم استقرار الأسعار داخل البورصة بسبب العوامل الخارجية والأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وانخفاض معدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم والتخوف الزائد لدى المستثمرين العاملين بالبورصة المصرية.

زيادة حركة التداول اليومي زادت بالبورصة

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على شاشة «DMC» أن النصف الثاني من عام 2022 خصوصا بعد تغير قيادات داخل البورصة المصرية أصبحت البورصة أكثر مرونة وأكثر تداولا بشكل كبير، والأنباء التي كانت عن أطروحات جديدة للشركات الحكومية داخل البورصة وبداية تجديد هذه الشركات لوضع أطروحات لبداية العام أثرت إيجابيا على البورصة المصرية، هذا بجانب زيادة حركة التداول اليومي زادت، هذا بجانب انضباط للسوق وحجم المرونة والتعليمات الصادرة من البورصة وعملية البيع والشراء والطمأنينة لدى المستثمرين المتعاملين بالبورصة المصرية أصبحت أكثر إيجابية بشكل كبير خصوصا بالنصف الثاني من العام.

لأول مرة بالبورصة المصرية يصل حجم التداول لـ1000 مليار ترليون يوم 15 ديسمبر

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بأنّه ولأول مرة بالبورصة المصرية يصل حجم التداول لـ1000 مليار تريليون يوم 15 ديسمبر، وهو رقم كبير جدا لم نعهده منذ سنوات، واليوم، نتحدث عن حجم تداول يومي كبير وسيولة كبيرة وسوق رأس المال اليومي والأسبوعي كبير، والأرباح التي حققتها البورصة المصرية تستمر خلال 2023، خصوصا مع وجود مجموعة من الأطروحات للشركات الحكومية للبورصة المصرية تم الاعلان عنها، وهي ستثري حركة التداول.