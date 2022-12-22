عاجل.. البورصة تربح 11.5 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعي مع بداية التداولات، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 11.5 مليار جنيه، وسط توقعات باتجاه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نحو مستوى مقاومة 14850 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 1.4%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التعاملات بنسبة 1.4% إلى مستوى 14744.43 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.75% عند مستوى 2808.97 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.89%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.89%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4158.67 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.11% عند مستوى 2611.94 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 418.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 226.8 مليون سهم عبر تنفيذ 12.212 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 11.5 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 11.5 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 956.360 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، خبير محلل مالي وخبير أسواق مال، أنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 14500 نقطة يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 14850 نقطة، مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.