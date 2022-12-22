«البورصة» توقّع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية لتطوير القدرات البشرية

وقّعت البورصة المصرية، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف التعاون المشترك لتوفير السبل التي تحقق استفادة أكبر للطرفين في تطوير القدرات البشرية لمنتسبيها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعدين البيانات ومختلف أنواع تكنولوجيا المعلومات.

تعزيز قدرات البحوث والتطوير

وخلال مراسم التوقيع، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنّ التعاون مع الأكاديمية وكلياتها المختلفة خاصة كلية الذكاء الاصطناعي، يعكس رؤيتنا في استشراف المستقبل الذي تعد التكنولوجيا أحد مكوناته الرئيسية، كما يعزز جهود البورصة في تعظيم الاستفادة من البيانات المتاحة إضافة إلى تعزيز قدرات البحوث والتطوير من خلال إتاحة البيانات اللازمة للطلاب والباحثين لاتمام الدراسات المختلفة.

برنامج سفراء البورصة

وثمّن الدكاني، العلاقات المميزة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ودورها الرائد في تطوير منظومة التعليم الجامعي على صعيد الوطن العربي ككل، مشيرا إلى أنّ أحد مخرجات التعاون الوثيق، كان برنامج سفراء البورصة، والمعني بنشر الثقافة المالية بين طلاب المدارس.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إنّ إدارته تحرص على تقديم خدمات تعليمية متميزة خلال مواكبتها المستمرة للإيقاع العالمي السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات.

وأشاد خلال كلمته بالعلاقة والتعاون الممتد بين الأكاديمية والبورصة المصرية، في مجالات التدريب ونشر الثقافة المالية بين طلاب وخريجي الكليات المختلفة بالأكاديمية، حيث نظمت البورصة المصرية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة الماضية للطلاب بمقار الأكاديمية المختلفة.