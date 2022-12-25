البورصة المصرية: لا صحة لإلغاء عمليات شراء الأسهم وتحويلها لشهادات

تداولت صباح اليوم اخبار غير دقيقة حول ايقاف عمليات شراء الاسهم من البورصة المصرية وتحويلها لشهادات الايداع الدولية المتداولة في بورصة لندن.

لم تجري اي تعديلات على اليات التحويل

وتود البورصة المصرية توضيح انها لم تجري اي تعديلات على اليات التحويل واصدار شهادات الايداع الدولية، وتؤكد إدارة البورصة المصرية أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج اصدار شهادات الايداع الدولية هو قرار اصيل للجمعيات العمومية غير العادية للشركات المطبقة لهذه الالية لمساهميها وعددها 11 شركات قامت بتحويل جزء من اسهمها للتداول في بورصات عالمية من خلال شهدات الايداع الدولية، وفي هذا السياق وافق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لكل من شركتي الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك وشركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين في وقت سابق من الشهر الجاري على انهاء برنامج شهادات الايداع الدولية ليكون اجمالي عدد الشركات التي لديها شهدات ايداع دولية بعد تجميد اموك وباكين 9 شركات فقط