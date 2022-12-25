محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقبالها نيافة المطران ناركيسيوس وكيل البطريرك بالإسكندرية ومطران بورسعيد ودمياط والمنصورة وقنطرة شرق والأب بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس.

وجاء الاحتفال بمشاركة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط والنائبة إيفلين متى والنائب حسن عبد الوهاب عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية و عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني.

الوطن يدا واحدة ونسيج واحد

وتقدمت المحافظ بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الأعياد الدينية تعكس تلاحم وتكاتف المصريين، والذي يجسد الصورة العظيمة لشركاء الوطن فهم يد واحدة ونسيج واحد يعمل من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، لافتة إلى أن التسامح و الروح الطيبة هي السمة الرئيسية لأبناء مصر منذ تاريخ طويل.

دعوات بالخير

وأعربت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن أصدق دعواتها أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وأهلها بالخير والرخاء، ويديم على وطننا الغالي الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.