1.3 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال نوفمبر

كشف بيان صادر عن الإدارة المركزية للجمارك، أن الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، أفرجت خلال شهر نوفمبر 2022، عن مشمول 3426 شهادة وارد جمركية لكافة السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والأبلکاش والتفاح والأرز.

318 مليون و 193 ألف جنيه ضرائب ورسوم شهادات

وذكر البيان أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد فى شهر نوفمبر الماضي بلغت 318 مليون و 193 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 856 مليون و457 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 159 مليون 108 ألف جنيه.

تصدير 2118 بيان جمركي خلال نوفمبر

وأوضح البيان أنه خلال شهر نوفمبر 2022 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2118 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة «نهائي - سماح مؤقت – دروباك»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، ومنها رمل سیلکا، وبرسيم وعلف تبن وبلوكات رخام، وجرى تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالي 10 ملايين و689 ألف جنيه.

تحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 مليون و309 ألف جنيه

وأشار البيان إلى أن الإدارة العامة للمنافذ حصلت رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 ملايين و309 ألف جنيه، وحصلت الإدارة العامة للمهمل والبيوع 2 مليون 2 ألف جنيه من بيع عن 1 لوط بالمزاد العلني، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال نوفمبر 2022 نحو مليار و333 مليون و848 ألف جنيه .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.