طقس الإسكندرية.. سيول وأمطار غزيرة وجهود لرفع تراكمات المياه (صور)

شهد طقس الإسكندرية اليوم أمطارا غزيرة وصلت إلى حد السيول، ما تبعه قيام الأجهزة التنفيذية في المحافظة بأعمال تصريف مياه الأمطار التي ضربت المحافظة، تنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، برفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول، مشددا على استمرار تواجد رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية في الشوارع لمتابعة تصريف مياه الأمطار ومجابهة النوة، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

طقس الإسكندرية اليوم

ولم تتوقف أمطار الإسكندرية منذ فجر اليوم وحتى الوقت الراهن، والتي جاءت بنسبة 60%، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع انخفاض درجات حرارة لتسجل 15 مئوية ليلا.

صرف مياه الأمطار بعد طقس الإسكندرية اليوم

كما تابعت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي شرق، أعمال شفط مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة بنطاق الحي، مع التأكد من عدم وجود أية تراكمات لمياه الأمطار وتصريفها في الحال بكافة المناطق، ورصد أي أماكن متضررة من تجمعات المياه وتوجيه سيارات شفط في الحال لتصريفها.

وضع شوارع وسط الإسكندرية

وتابعت عزة سعد، رئيس حي وسط، أعمال كسح مياه الأمطار بجميع مناطق الحي، شملت طريقي الجيش وزين العابدين حتى ميدان الرصافة، وشوارع «محرم بك، كوبري منشا، محمد الفحام، الحجاز، عمر زعفان، هليوبوليس، أحمد المحروقي، عمر لطفي، ابن الباريزي بجوار نادي سبورتنج، الرمد، محور المحمودية، طيبة، بورسعيد، الزهور، الشهيد طيار صبري، التوحيد، عبد العليم بالحضرة الجديدة، والإبراهيمية»، بالإضافة إلى مدخل الإسكندرية الصحراوي بطريق كارفور، ومحطة مصر، وشركة الزيوت المستخلصة.

شوارع أحياء المنتزه بالإسكندرية

كما تفقد اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتمركزات سيارات الصرف الصحي بنطاق الحي.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، بشفط تجمعات مياه الأمطار من أمام سنترال المعمورة بشارع بورسعيد، ومزلقان الأكاديمية، وكلية تربية رياضية بطوسون، وشارع 25 مستشارين.

أماكن كسح المياه غرب الإسكندرية

وواصل حي العجمي برئاسة السيد موسى، متابعة أعمال كسح مياه الأمطار بنطاق الحي، شملت شارع المهدي المتفرع من شارع الأصدقاء بالهانوفيل، ونهاية شارع الأربعين بيانكي قبل مدخل شارع 11، ودوران اللوجستي، الشارع الجديد البيطاش أمام شارع التأمين.

بينما قام حي العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، شملت عزبة العراوة ومزلقان مرغم والطريق الصحراوي وشارع البنك وشارع مخزن الزيت وشوارع عبد القادر.

وتابع اللواء وليد البيلي، رئيس حي الجمرك، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي، شملت شارع إسحاق النديم، وشارع أبي الدرداء، وشارع القائد جوهر، وميدان محمد علي، وباب 10.

وتفقدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتمركزات سيارات الصرف الصحي بنطاق الحي.

التعامل مع طقس الإسكندرية اليوم

وأكد المحافظ، عبر بيان اليوم، أنه يتم التعامل مع طقس الإسكندرية اليوم، عبر استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.