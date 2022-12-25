غرفة السياحة: انتعاشة في فنادق الأقصر وأسوان بسبب إجازات الكريسماس

كشف ثروت عجمي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن وجود انتعاشة حاليا بنسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة وذلك بسبب إجازات الكريسماس ورأس السنة، مرجعا ذلك إلى قدوم أعداد جيدة من مختلف دول العالم خاصة من أوربا لقضاء تلك الأجازات بمدن الصعيد السياحية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن غالبية السياح الذين حجزوا إقامتهم بالفنادق الثابتة والعائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال الكريسماس ورأس السنة هم من السياح الأسبان والفرنسيين والإيطاليين والألمان فضلا عن تواجد أعداد جيدة من سياح أمريكا وبريطانيا.

رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر

وأشار إلى أنه بالتزامن مع قدوم أعداد جيدة من السياح الأجانب لقضاء الكريسماس ورأس السنة بالأقصر وأسوان، فقد ارتفعت خلال الأسبوع الجاري أعداد الرحلات السياحية البرية اليومية القادمة من الغردقة إلى الأقصر، لافتا إلى أن تلك الرحلات تقل أعدادا جيدة من السياح الذين يحرصون على زيارة المناطق الأثرية والثقافية بمصر خلال تواجدهم بالمدن الشاطئية كالغردقة.

وأشار إلى أن أعداد السياح العرب والمصريين الموجودين حاليا بالأقصر وأسوان جيد، لافتا إلى أن المواطنين المصريين بدأوا في حجز رحلاتهم للأقصر وأسوان خلال إجازات منتصف العام الدراسي خلال الفترة من النصف الثاني من الشهر المقبل وحتى نهاية الـ 10 أيام الأولى من شهر فبراير 2023.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان منذ بداية موسم الشتاء الحالي من أكتوبر الماضي وحتى الآن جيدة جدا، مشيرا إلى أن أعداد السياح الوافدين لمدن الصعيد السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي أعلى من التي قدمت خلال فصل الصيف.

وكان خيري علي حسن رئيس غرفة شركات السياحة قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن نسب الزيارات إلى المعابد والمناطق الأثرية بأسوان قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال فصل الشتاء الجاري.