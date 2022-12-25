«الثقافة» تعلن مواعيد غلق باب الترشح لجوائز الدولة والمبدع الصغير ومعرض الكتاب

أعلن عدد من قطاعات وزارة الثقافة، المواعيد النهائية لتلقي طلبات المشاركة والترشح لنيل جوائز الدولة بفروعها، وجائزة الدولة للمبدع الصغير، والإبداع الفني والتي تمنحها الأكاديمية المصرية للفنون بروما، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

ومع نهاية العام 2022، سيُغلق باب تلقي طلبات الترشح لجوائز الدولة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتشمل جوائز النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية والتي تم فتح باب الترشح لها في الأول من أكتوبر الماضي.

قيمة الجوائز

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل في الآداب، والفنون، العلوم الاجتماعية 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، فيما تبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، وتصل قيمة كل جائزة لكل فرع من جوائز التفوق 100 ألف جنيه، فيما تصل قيمة جائزة الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه.

كما سيتم غلق باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثالثة في نهاية ديسمبر 2022، وهي الجائزة التى تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتقدمها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، عن فتح باب التقدم للجائزة، للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عاما، ومن سن 12 حتى 18 عاما، في مجال الآداب بفروع القصة القصيرة والشعر والتأليف المسرحي، ومجال الفنون ويضم الرسم والعزف على البيانو والعزف على الكمان والغناء، وفي مجال الإبداع والابتكار ويضم التطبيقات والمواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية، وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه.

جائزة معرض الكتاب

فيما أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، غلق باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 في الأول من يناير 2023، وتُمنح الجوائز في 11 فرعًا منها تسعة للكبار وهى الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، إضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

وتُمنح 6 جوائز أخرى مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتا أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ناشر مصري مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

وفي نفس الموعد يتم غلق باب التقدم لنيل جائزة الإبداع الفني والتي تمنحها الأكاديمية المصرية للفنون بروما في مجالات التأليف الموسيقي، والغناء الأوبرالي، والنحت، والخزف، والباليه، والإخراج المسرحي، والتأليف المسرحي، والتصوير الزيتي، والإخراج السينمائي، والجرافيك، حيث يتم اختيار فائز واحد في كل مجال، ليقضي ستة أشهر بمقر الأكاديمية المصرية بروما، يتصل خلالها بفنون الإبداع العالمية لتنمية قدراته وإثراء خبراته بغرض الابتكار والتجديد في المجال الموفد من أجله.

ويشترط في المُتقدم لنيل الجائزة عدة شروط منها أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد عمره عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يجتاز المتقدم جميع مراحل المسابقة والاختبارات والتي تُعقد لاختيار المتقدمين للجائزة، وأن تكون له سابقة أعمال في فرع الجائزة المتقدم له.