حميد الشاعري لـ أنغام: أول لحن في حياتي غناه محمد منير.. وهو أول صديق ليا في مصر

كشف الفنان حميد الشاعري عن تفاصيل أول لحن له، قائلا إن الكينج محمد منير غنى له أول لحن في حياته وكان لأغنية «الطريق»، كما أنه يعد أول صديق له في مصر.

أعشق أغاني محمد منير

وأضاف حميد الشاعري خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنه يعشق أغاني محمد منير بعد أغاني عبدالحليم حافظ، متابعا: «حبيته أكتر لما قابلته، ولقيته قارئ جيد جدا، يقرا الحاجة صح ويعبر عنها».

كما كشف عن ذكرياته مع الفنان إسماعيل البلبيسي، قائلا: «ملحن ومغني هايل، إسماعيل جميل وبحبه، وأنا وهشام عباس بنحب نسمع له، واتربى على الموالد».

أغنية «أمل حياتي» شدت نظري

وأكد حميد الشاعري أنه يعشق عبد الحليم حافظ، وأنه كان يحب الاستماع إلى أغاني أفلام محمد فوزي ومحمد عبدالوهاب، مشيرا إلى أن صوت الجيتار في بداية أغنية «أمل حياتي» للفنانة أم كلثوم، كان يلفت نظره بشدة.