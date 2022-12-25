يسرا تبدأ تصوير مسلسل «حمدا لله على السلامة» مع المخرج عمرو صلاح

انطلق صباح اليوم، تصوير مسلسل يسرا الجديد «حمدا لله على السلامة»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023، وتجمع المشاهد الأولى بين يسرا وشيماء سيف.

واستقر المخرج عمرو صلاح على أماكن التصوير خلال الفترة الحالية، حتى يجري تسليم الحلقات إلى القناة العارضة في رمضان 2023، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ومن المفاجآت التي يشهدها المسلسل انضمام مطرب المهرجانات الشعبية عنبة، الذي من المقرر أن يجسد دور نجل الفنانة يسرا خلال أحداث المسلسل بمشاركة الفنانة مايان السيد.

أبطال مسلسل حمدا لله على السلامة

مسلسل «حمدا لله على السلامة» بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

آخر أعمال الفنانة يسرا

يذكر أن يسرا شاركت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل أحلام سعيدة، الذي شاركت فيه ومعها عدد كبير من الفنانين منهم شيماء سيف وغادة عادل ومي كساب وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عمرو عرفة.