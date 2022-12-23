يسرا تبدأ التحضير لمسلسل 2023.. و«عنبه» ينضم إلى فريق العمل

بدأ صناع مسلسل «حمدلله على السلامة» بطولة الفنانة يسرا التحضير للعمل استعدادا لإنطلاق التصوير في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت شركة العدل جروب، المنتجة للعمل من خلال صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

ونشرت شركة العدل جروب، فيديو من بروفة الترابيزة لصناع مسلسل حمدلله على السلامة، والذي كشف عن الفنانين المشاركين في العمل، وكان من بينهم يسرا وشيماء سيف ومايان السيد وإلهام وجدي، وظهر معهم أيضا مطرب المهرجانات عنبة.

فريق عمل مسلسل حمدلله على السلامة

وتم التعليق على الفيديو قائلا: «تحضيرات مسلسل حمدلله على السلامة (اسم مؤقت) رمضان 2023 من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح يسرا، وشيماء سيف ومايان السيد وعنبة».

يذكر أن الفنانة يسرا كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل أحلام سعيدة والذي شاركت فيه ومعها عدد كبير من الفنانين منهم شيماء سيف وغادة عادل ومى كساب وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عمرو عرفة.