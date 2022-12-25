وزير الاتصالات: المواطن محور اهتمام الدولة في جميع مشروعات التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 بلغ 16.7%؛ مشيرا إلى أن المواطن محور اهتمام الدولة في جميع مشروعات التحول الرقمي، التي تهدف إلى تقديم خدمات حكومية رقمية توفر الوقت والجهد لصالح المواطنين.

إطلاق أكثر من 165 خدمة حكومية

وأضاف الوزير، أنه في هذا الصدد جرى إطلاق أكثر من 165 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، وتنفيذ عدد كبير من مشروعات التحول الرقمي، بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، منها قطاعات الزراعة والصحة والتعليم العالي والعدل والإسكان والبناء، إلى جانب تنفيذ مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية.

توفير خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية للمواطنين

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت، التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس؛ والتي جرى خلالها استعراض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء اقتصاد رقمي قوي، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تحقيق التحول الرقمي، وتوفير خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية للمواطنين، وتشجيع ريادة الأعمال.

مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية

وأشار إلى تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولي؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) أعلى فئة فى المؤشر؛ مقارنة بالمركزB فى 2020، والمركزC فى 2018؛ لافتا إلى مستهدفات الاقتصاد الرقمي، والتي تشمل زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلي، وخلق فرص عمل متميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.