ضبط كميات أرز يباع بأعلى من التسعيرة في حملات تموينية ببورسعيد 

تمكن رجال الرقابة التموينية ببورسعيد من ضبط كميات من الأرز قبل بيعها بأزيد من التسعيرة، كما تم ضبط كميات من الخل مجهول المصدر، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق ببورسعيد.

3 أيام حملات تموينية

وأوضح ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن حملة مكبرة لرجال الرقابة التموينية لمدة 3 أيام استهدفت عددا من الأسواق التجارية بالمحافظة.

وأسفرت عن ضبط 3 محال تجارية بدائرتي الضواحي والزهور بمنطقة الـ5000 وحدة ومنطقة المجمع الإسلامي قاموا ببيع كمية تقدر بـ300 كجم من الأرز للمواطنين بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتم مصادرة الأرز والتحفظ عليه لحين صدور قرار النيابة بالبيع.

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط كمية تقدر بـ200 كرتونة خل بكل كرتونة 12 زجاجة بإجمالي 2400 زجاجة، كما تمكنوا من ضبط كمية تقدر بـ160 زجاجة خل آخرين بدون فواتير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وحُرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

250 كيلو عدس مجهول المصدر

كما تم ضبط كمية تقدر بـ250 كيلو عدس مجهول المصدر، مخالفاً لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

كما استطاع رجال الرقابة بورسعيد من ضبط أحد المحال الخاصة ببيع الحلويات الشرقية استولى على 100 كجم سكر تمويني بدون وجه حق بعرض استخدامها في تصنيع الحلويات الشرقية تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وحُرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

واستكمل ناصر أنه في إطار جهود الرقابة نطاق الأسواق تم تحرير 20 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية 10 محاضر شهادات صحية.

وفي مجال المخابز البلدية التموينية فقد تم تحرير 8 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين و4 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات و4 تقارير عدم نظافة أدوات العجين و2 تقرير عدم وجود قائمة تشغيل.