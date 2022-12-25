وزير التموين: بدء فترة الأوكازيون الشتوي 6 فبراير المقبل ولمدة شهر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ببدء موسم التصفية الموسمية ‏الأولى «الأوكازيون الشتوي» لعام 2023، بداية من 6 فبراير المقبل، ولمدة شهر، ولكل محل أسبوعين.

الحصول على أذن ‏مسبق من مديرية التموين

وشدد القرار على الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على أذن ‏مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم.

إعلان ‏سعر السلع المعروضة

وأكد «المصيلحي»، أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بها بيان عن ‏الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.

وصرح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث ‏الرسمي للوزارة، بأن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

وتابع: «الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية».

وطالب «كمال» المحال ‏التجارية بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يصل عدد المحال ‏التجارية المشاركة إلى 4 آلاف محل تجاري.