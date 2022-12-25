وزير التموين: بدء فترة الأوكازيون الشتوي 6 فبراير المقبل ولمدة شهر
كتب:
الوطن
04:51 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» لعام 2023، بداية من 6 فبراير المقبل، ولمدة شهر، ولكل محل أسبوعين.
الحصول على أذن مسبق من مديرية التموين
وشدد القرار على الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على أذن مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم.
إعلان سعر السلع المعروضة
وأكد «المصيلحي»، أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية.
وصرح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد على السلع.
وتابع: «الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة المصرية من مصنوعات جلدية وأدوات منزلية».
وطالب «كمال» المحال التجارية بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم للدخول في موسم التصفية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يصل عدد المحال التجارية المشاركة إلى 4 آلاف محل تجاري.