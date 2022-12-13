مساعد وزير التموين لـ إيمان الحصري: إعلان أسعار المنتجات حق أصيل للمستهلك

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن العالم يعاني من زيادة الأسعار وموجات التضخم، وبالرغم من ذلك مصر لديها الاحتياطي الآمن من السلع الاستراتيجية ووفرة في عرضها بالمنافذ على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجَّه رسالة شديدة اللهجة للتجار الذين يحاولون احتكار السلع، وستكون هناك مهلة للتجار لتوافق مع آليات السوق.

تدوين السعر على السلعة

وأوضح «عشاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تدوين السعر على السلعة هو حق أصيل للمستهلك وكذلك خصائصها، مشيرا إلى أن الإعلان الصريح عن سعر أي خدمة أو سلعة هو أيضا حق للمواطن أقرته منظومة حماية المستهلك.

أتاحت الحكومة القمح على المنصة الإلكترونية

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أن بعض التجار من ذوى النفوس الضعيفة قاموا بحبس بعض السلع أو المغالاة في سعرها، وكان لازما على الدولة أن تتدخل بأدواتها وآلياتها المتوافقة مع السوق الحر الذي ننتهجه وفقا للدستور المصري، لافتا إلى أنه بمجرد زيادة سعر القمح بشكل غير مبرر أتاحت الحكومة القمح على المنصة الإلكترونية لجميع أنواع المطاحن وتم ضبط الأسعار.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة ستضرب بيد من حديد على يد من لا يعلن عن أسعار السلع في مكان واضح للجمهور، لافتا إلى أنه ستكون هناك عقوبات صارمة لمن لا يعلن عن الأسعار.