وزير التموين لـ إيمان الحصري: القانون يسمح لي بتحديد أسعار بعض السلع لمدة معينة

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن العرض والطلب بشكل حر في الأزمات العالمية قد يؤدي للتلاعب في أسعار السلع، مشيرا إلى أن القوانين تسمح لوزير التموين بتحديد أسعار بعض السلع لمدة معينة لمنع التلاعب.

مصيلحي: مخزون القمح الاستراتيجي يكفي لـ5.2 شهر

وأضاف «مصيلحي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن السوق المصرية عانت نقصا في القمح بالقطاع الخاص لأسباب عدة، منها تأخر في الصرف من الجمارك والإفراج عن خطابات الاعتماد الموجودة، ولا نستطيع إنكار ذلك، «مخزون القمح الاستراتيجي يكفي لـ5.2 شهر».

مصيلحي: عندنا أكثر من 40 ألف منفذ للتموين

واستطرد: «إحنا عندنا أكثر من 40 ألف منفذ للتموين، و33 ألف مخبز، بالإضافة للقطاع الخاص واللي بيصل لمليون منفذ، وكل اللي عندنا من المفتشين 8 آلاف مفتش، وبطاقة التموين حاجة شخصية ولما الشخص بيسيبها عند البقال هو اللي بيصرفها، والمواطن بيجيله فلوس بدالها، والمخبز بيصرف كل الأعداد على البطاقة ويدي للفرد 20 قرش لكل رغيف، وده بيكلف الدولة 85 قرش لكل رغيف، وبتتم مصادرة تلك البطاقات من المفتشين وإغلاق المخابز».

وأوضح أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من العيش المدعم، كما أن مشروع الصوامع تاريخي وساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، واحتياطي القمح يكفي حتى الأسبوع الأول من مايو.