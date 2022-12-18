مساعد وزير التموين لقناة الحياة: طرح 15 ألف طن قمح ألماني في بورصة السلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن حجم المعروض من الذهب، قليل، وحجم الطلب كبيرا، لافتا إلى الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، وهناك توقعات برفع الفائدة 5% في أمريكا.

معدل التضخم بدأ ينخفض في أوروبا

أوضح عشماوي في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن معدل التضخم بدأ ينخفض في أوروبا، لكنه ما زال فوق معيار الـ10%، لافتا إلى أن المؤشرات العالمية مهمة ومترابطة، وتوضح حجم التغيرات.

البورصة المصرية للسلع

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، إلى أن البورصة المصرية للسلع، طرحت اليوم 15 ألف طن من القمح الألماني، ووجدنا طلبا يصل إلى 72 طلب شراء، وهي من الأدوات المهمة التي تسخدمها الدولة المصرية، للوفاء بالتزامات القطاع الخاص للمطاحن وخلافه، وستكون هناك عدة أدوات مهمة لضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع.