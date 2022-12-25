كريم محمود عبدالعزيز يروج لفيلم «شلبي» بمشهد مع روبي

روج الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلمه الجديد «شلبي»، المقرر عرضه في جميع دور العرض 4 يناير المقبل.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز، مشهد يجمعه بـ«روبي»، بطلة الفيلم، ودار حوار بينهما كان نصه كالتالي: «خايفة من إية يا سعدية إحنا ولا حاجة مفيش حد مستنينا نقع عشان يشبك فينا إحنا حلمنا صغير أوي يا سعدية زينا بالظبط، وأنا هحاول وأفضل أحاول، ولو مكنش النهارده يبقى بكره بس النهارده لسه مخلصش».

أبطال فيلم شلبي

فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وعدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم روبي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد رضوان، ويُعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يعمل لدى ملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، ويساعده في تحقيق حلمه عدد من أصدقائه ويتخلل الأحداث مواقف كوميدية.