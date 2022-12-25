إيقاف نائبي رئيس مركز أولاد صقر ومديرة الإدارة الهندسية عن العمل

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم (16200) لسنة 2022م بوقف كل من خالد محمد عوض، نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، محمد إسماعيل حسن نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وهيام السيد محمد مديرة الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، وعبير حسن إبراهيم رئيس الوحدة المحلية ببني حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهم أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد الاضطلاع على مأمورية التحقيق رقم (533) لسنة 2022م تحقيقات المحافظة لحسن سير وانتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أصدر المحافظ القرار رقم (16201) لسنة 2022م بإنهاء تكليف السيد بدوى محمود محمد الشحات - بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بتسيير أعمال وظيفة رئيس برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وعودته للعمل بديوان عام المحافظة على ذات الدرجة والمجموعة النوعية وذلك لحسن سير وانتظام العمل وللصالح العام .