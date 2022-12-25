«أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات النقل لمرحلتي الابتدائي والإعدادي

سادت حالة من الهدوء والاستقرار بلجان امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بكافة الإدارات التعليمية في اليوم الثاني لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

امتحانات الأزهر في الشرقية

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه لم يتلق أي شكاوى أثناء زيارته لعدد من لجان الامتحانات بمختلف الإدارات.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارات التعليمية

وأشاد التلاميذ والطلاب في المعاهد الأزهرية بمستوى الأسئلة التي جاءت متنوعة لتشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي وتقيس كافة المهارات.

كما أكدت غرف العمليات الرئيسية بالمنطقة والفرعية بالإدارات عدم وجود أي شكاوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحانات اليوم الثاني في مادتي التربية الدينية (فترة أولى) والدراسات الاجتماعية (فترة ثانية).

امتحانات الإعداديه الأزهرية

بينما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان في أصول الدين ورقة أولى (فترة أولى)، والعلوم (فترة ثانية).

يذكر أن منطقة الشرقية الأزهرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية والبالغ عددها 17 إدارة تعليمية، للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.