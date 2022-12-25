محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتطوير الطرق بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

رصف الشوارع بحي المستشارين بالزقازيق

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة حي المستشارين وتفريعاته في مدينة الزقازيق، بطول 600 متر ومتوسط عرض للشوارع من 4 إلى 8 أمتار، وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه، والتي تشمل وضع طبقات التأسيس والأساس بشوارع المنطقة تمهيداً لوضع طبقات الأسفلت النهائية ورصف الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة، والانتهاء من تنفيذ اعمال الرصف والتطوير نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تم الانتهاء من توصيل المرافق العامة من مياه شرب وكهرباء وغاز للمنازل لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع أبو بكر الصديق بمنطقة فلل الجامعة، والتي تشمل أعمال إحلال وتغيير لمواسير المياه القديمة (الاسبستوس) إلى مواسير بلاستيكية، وكذلك إنشاء غرف ومحابس مياه جديدة تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المنطقة.

تلبية احتياجات المواطنين

وخلال جولته بشوارع المدينة، التقى محافظ الشرقية بأحد المواطنين من ذوي القدرات والهمم، وتعرف على احتياجاته، ليوجه رئيس حي ثان بسرعة تلبيتها فورا في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكداً على ضرورة تواجد المسئول التنفيذي بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة وتوفير حلول عاجلة لها.

رصف شوارع كفر أبو حسين

وتوجه محافظ الشرقية لمنطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال الرصف الجارية بالشوارع الجانبية ببلاط الإنترلوك، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عمل الفورمة ووضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في أعمال الرصف بالإنترلوك، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وشهدت جولة المحافظ بالمنطقة لقاء عدد من المواطنين، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية، وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.