محافظ الشرقية: توريد 62 ألفا و62 طن أرز لأماكن التجميع

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد 62062 طنا و665 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم، طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم.

تسليم محصول الأرز

وشدد محافظ الشرقية على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول اللأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجيه الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

من جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 62062 طنا و665 كيلو أرز، وذلك في 58 موقعا تجميعيا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة وتامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب، وخلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها.

إجراءات قانونية ضد الممتنعين عن التوريد

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 266 ألفا و92 فدانا، مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، والالتزام بكافة القرارات المنظمة، تجنبا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.