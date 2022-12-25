أمطار ورعد وبرق في سماء بورسعيد.. الأحياء تعلن الطوارئ

تعالت أصوات الرعد وشهدت سماء بورسعيد البرق والأمطار، مساء اليوم، في ظل طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وحاول المارة في شوارع بورسعيد الاختباء أسفل العمارات والمباني، خاصة الطلاب أثناء ذهابهم لدروس التقوية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة على سواحل مصر الشمالية وخاصة طقس بورسعيد لتصل إلى 18 درجة وقت الظهيرة و14 درجة في المساء وسرعة الرياح 18.5 كم \ ساعة والرطوبة: 35-53% بينما الغطاء السحابي: 51% وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

حالة الطوارئ

وأعلنت أحياء بورسعيد حالة الطوارئ تحسبا لاستمرار الأمطار، حيث تم سحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسليك وتطهير بلوعات الأمطار.

وأكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات بالحي تتابع الطقس على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن فريق العمل بإدارة المنشآت والطرق متواجد ضمن خطة الحي مواجهة الأمطار وحالة طوارئ الطقس.

استمرار الصيد

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد وصلت عصر اليوم الميناء بالكامل ولم يتم الإعلان عن توقف حركة الصيد حيث بلغ ارتفاع الموج 2 متر وهو مناسب لأجواء الصيد وأوضح أنه يتم متابعة حالة الطقس وارتفاع الأمواج على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالميناء.

وفى حالة تقلب الطقس يتم إغلاق الميناء وتوجيه تحذيرات إلى الصيد الحر على شاطئ بورسعيد منه صيد الدهرا بمنع النزول لخطورته على الصيادين .