سقوط أمطار غزيرة على مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ (صور)

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، وذلك في ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة الفيضة الصغرى التي تصل إلى محطتها قبل الأخيرة، حيث من المفترض أن تنتهي غدا الاثنين، ويعتدل الطقس مجدداً مع يوم الثلاثاء المقبل.

تمركز سيارات الصرف الصحي

وتمركزت سيارات الصرف الصحي وسيارات الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ في كافة ميادين وشوارع المحافظة، لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، كما انتشرت القيادات التنفيذية في كافة شوارع المراكز والمدن لمتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتباك الحركة المرورية للسيارات والمواطنين، وخاصة عل ىالطرق السريعة والطريق الدولي الساحلي، كما توقفت حركة الصيد في ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع أمواج البحر المتوسط التي منعت خروج المراكب لرحلات الصيد.

وأثرت موجة الطقس السيئ على حركة البيع والشراء في الشوارع والمحال التجارية، والتزم المواطنون منازلهم، كما حرص الموظفون والطلاب على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، واستخدام المظلات أثناء عملية التنقل.

انعقاد غرفة العمليات الرئيسية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الـ14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية، لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، والتعامل معها.

وشدّد «نور الدين» على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية، والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة، والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، تيسيراً على المواطنين، وحفاظا على سلامتهم.

وأشار «نور الدين» إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

طقس اليوم الأحد في كفر الشيخ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد بمحافظة كفر الشيخ، غائم جزئياً، مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره، على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح أحياناً على مختلف المراكز والمدن لاسيما المدن الساحلية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأحد العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة، مع سقوط أمطار غزيرة، وذلك بنسبة 70%.