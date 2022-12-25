أمطار غزيرة في قرى ومدن شمال سيناء.. وانخفاض درجات الحرارة

شهدت مدن وقرى شمال سيناء سقوط أمطار غزيرة، اليوم الأحد، بالتزامن مع انخفاض الحرارة وهبوب رياح باردة، ما ساهم في الإحساس بالبرودة، حيث سجلت درجات الحرارة 16 مئوية.

أمطار في العريش

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن الساعات القليلة القادمة ستشهد مزيدا من الأمطار، وذلك لتكاثر السحب وهبوب رياح شمالية باردة على غالبية المناطق الساحلية أو الصحراوية.

من جهته أعلن مجلس مدينة العريش أنه بالتعاون مع قسم النظافة والتجميل وشركة المياه والصرف الصحي، تتم عملية شفط المياه الراكدة بنقاط تجمعات المياه بشارع البريد والبحر وأم القرى والمستشفى ومنطقة سوق السمك بوسط المدينة.

لا شكاوى من الأمطار

كما أكد قسم الطوارئ بديوان محافظة شمال سيناء، في بيان له اليوم، أنه لن يتلقى أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين، وأنه جار متابعة الأوضاع لحظة بالحظة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات الخدمية بالمحافظة.