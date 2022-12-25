طوارئ بشركات الصرف لمواجهة الأمطار في آخر أيام نوة الفيضة الصغرى

رفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية حالة الطوارئ؛ لمواجهة حالة الطقس السيئ التي ستشهدها المحافظة والمدن الساحلية، خلال نوة عيد الميلاد، والتي ستبدأ يوم الاربعاء المقبل الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري 2022، وتستمر لمدة يومين يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار بعد نجاح الشركة في رفع تجمعات مياه الأمطار خلال نوة الفيضة الصغرى، والتي بدأت 19 ديسمبر الجاري.

أمطار غزيرة ورعدية على مختلف مناطق المحافظة

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن المحافظة شهدت مع الساعات الأولى من صباح اليوم أمطار غزيرة ورعدية على مختلف مناطق المحافظة وسط طوارئ وتمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، مشيرًا إلى أنّه يجرى حاليًا التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن الأمطار الكثيفة.

رفع تجمعات مياه الأمطار أمام وأسفل الكباري

واشار رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن الشركة قامت برفع بعض تجمعات مياه الأمطار أمام حي شرق، وأسفل كوبري سيدي جابر التي ظهرت على منطقة وسط، مشيرًا إلى أنّ مياه الأمطار وصلت إلى غزيرة ببعض المناطق، وتسببت في بعض التجمعات، والتي قامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها على الفور.

تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة؛ للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات إضافة إلى رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.

الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسايل صفحة الشركة على موقع «فيس بوك».