موقع مصر الرقمية للتموين يعلن الخدمات المتاحة لأصحاب البطاقات

حدد موقع مصر الرقمية للتموين خدمات بطاقة التموين المتاحة لحاملي البطاقات المستحقين للدعم، والراغبين في إتمام أي من الخدمات أو التعديلات حول البطاقة دون شرط التوجه إلى المكتب التمويني أو الإدارة التموينية التابع لها البطاقة.

موقع مصر الرقمية للتموين

ويتيح موقع مصر الرقمية للتموين مجموعة عدد 9 خدمات على بطاقة التموين، لا تشمل خدمة إضافة المواليد، وتشمل الخدمات المتاحة كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

- إيقاف أفراد من بطاقة تموينية.

مكاتب التموين تتلقى طلبات إضافة المواليد

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمات البطاقات الموقوفة على بوابة مصر الرقمية من خلال تقديمها في المكاتب والإدارات التموينية فقط للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للدعم، وتشمل الخدمات المتاح تقديمها في المكاتب كالتالي: «إضافة المواليد، وإصدار بطاقة تموينية جديدة»، للفئات التي حددها القرار الوزاري فقط وهم كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.