بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. ما هو الرابط وطرق التقديم؟

أدى قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تم توجيهه لمديريات التموين بالمحافظات حول الفئات المسموح لها التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقات التموين من الأكثر احتياجا، إلى تزايد الحركة البحثية حول بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد من قبل أصحاب البطاقات الراغبين في إضافة أبنائهم.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من الصعب حاليا فتح أو تخصيص رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد موضحة أن طلبات أصحاب البطاقات تقدم يدويا فقط في مكاتب التموين التابع صاحب البطاقة، وبشرط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد للأسرة الراغبة في تقديم الطلب.

الفئات المسموح لها التقدم بطلبات إضافة المواليد

ونص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على تحديد الفئات المسموح لها تقديم طلبات إضافة المواليد وهي الفئات الأكثر احتياجا، كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

واشترط قرار وزير التموين على مكاتب التموين أن تتسلم طلبات الأسر التي لا يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد