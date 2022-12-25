الموزع خالد نبيل: التعاون مع هاني شاكر له مذاق خاص

قال الموزع خالد نبيل، إن التعاون الذي يجمعه مع الفنان الكبير هانى شاكر، له مذاق خاص، نظراً لحالة الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها أمير الغناء العربي.

وأوضح «نبيل» في بيان، أن أغنية «فرق في الإحساس»، تعتبر التعاون السابع الذي جمع بينهما، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة في الأغنية، بتسجيل الأوركسترا كامل، لذلك خرجت بشكل مميز، ولاقت إعجاب الجمهور بعد طرحها مباشرة.

خالد نبيل: هاني شاكر تجربة خاصة في مشواري

وقدم خالد نبيل، مع هاني شاكر عدة أغنيات من قبل، إذ كانت البداية مع أغنية «كل كلمة»، كلمات هاني عبدالكريم، وألحان محمد المحمدي، فضلاً عن أغانٍ خليجية، مثل «يا حبيبي» من ألحان محمود خيامي، و«يقول يحبني»، و«أغلى بشر»، و«الحيرة» و«كلمة أحبك»، جميعها من كلمات أسير الرياض، وألحان خالد جنيدى.

«فرق في الإحساس» كلمات إسماعيل رأفت

يذكر أن أغنية «فرق في الإحساس»، كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، وتصدرت تريند يوتيوب فور طرحها مباشرة.

ويعتبر خالد نبيل، من أبرز الموزعين في مصر، وسبق وتعاون مع العديد من نجوم الغناء في العالم العربي، مثل النجمة شيرين عبد الوهاب في ألبوم «طريقي»، وتحديدًا فى أغنيتى «لسه فيه أمل»، و«على مين الملامة»، ووائل جسار فى أغنيتى «متزعلش منى»، و«وعمرى ما نسيتك»، ونوال الزغبى فى أغنية «ولا بحبك»، ونانسي عجرم في أغنية «اتنين صحاب».

ورامي عياش أغنية «ساعة الغروب»، وإليسا أغنية «حكايات» و«ارتاح وعيش»، راغب علامة أغنية «احضني أكتر»، وآدم في أغنية «اشمعنى أنا».