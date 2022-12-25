إدراج كليتي التجارة والآداب بجامعة سوهاج من الهيئة الوطنية للاعتماد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن حصول كليتي التجارة والآداب على شهادتي الأيزو 9001:2015 من الهيئة الوطنية للاعتماد إيجاك والمنتدى الدولي للاعتماد IAF وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من هيئة الاعتماد إيجاك 9001:2015.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية لتقديم التقرير النهائي الصادر عن فريق المراجعين من الشركة المانحة لشهادة الأيزو، بحضور الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة، والدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، والدكتور كريم مصلح عميد الكلية السابق والدكتور جمال سرور، المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج خالص التهاني والتبريكات لجميع القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري بكليتي التجارة والآداب، على هذا الإنجاز الهائل، الذى يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية والتعليمية بالجامعة، ومدى الالتزام بمعايير الجودة القياسية فى كافة الإدارات والوحدات والمراكز بالكليات، من أجل ضمان جودة العملية التعليمية بما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية العالمية الحديثة، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام هذا العمل بنجاح، والذي نتج عن جهد متواصل من خلال فريق عمل متعاون ومتميز.

وأوضح الدكتور جمال سرور، المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، أن لجنة المراجعة التابعة للشركة المانحة للأيزو، أثنت على الجهد المبذول من قبل الإدارات بالكليتين، مشيراً إلى أن فريق المراجعة قام بمراجعة الوثائق والمستندات للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية والاطلاع على أحدث النظم والمواصفات القياسية الدولية في مجال العملية التعليمية والإدارية، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى الكلية وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة، مضيفاً أن فريق مراجعة الشركة المانحة للأيزو بدأ اليوم أولى أعمال المراجعة بكليتي التجارة والآداب، وغداً ستجري أعمال المراجعة بكليتي الزراعة والتمريض، والثلاثاء بكليتي الطب والعلوم، أما الأربعاء 28 من ديسمبر فستكون الزيارة لكلية الصيدلة والإدارات المركزية.

جدير بالذكر أن فريق العمل ضم كلاً من الدكتور مهندس عمرو أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المناحة ، وفريق المراجعين الدكتور مهندس محمد أحمد عثمان، والدكتور مهندس احمد منصور، والدكتورة منال درويش والدكتور محمد أمين استشاري الشركة العربية للنظم.

وفي نهاية الجلسة تسلم رئيس جامعة سوهاج شهادة مؤقتة من الهيئة الوطنية للاعتماد «ايجاك».