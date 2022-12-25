رامي صبري يطرح ثاني أغنية من ألبوم «معايا هتبدع»

أعلن الفنان رامي صبري، طرح ثاني أغنية من ألبومه الجديد «معايا هتبدع»، والتي تحمل اسم «يمكن خير»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر رامي صبري الأغنية، قائلا: «يمكن خير.. الأغنية التانية من ألبوم معايا هتبدع دلوقتي على يوتيوب، وكل المنصات الموسيقية».

الأغنية الجديدة من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، توزيع ومكس وماستر طارق توكل.

رامي صبري يعلن تفاصيل ألبومه الجديد

وأعلن رامي صبري منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تفاصيل ألبومة الجديد والذي من المقرر أن يطرح أغانية تباعا، ونشر صبري البوستر الدعائي للأغنية، قائلا: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، الألبوم 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر حتى يوم 6 يناير».