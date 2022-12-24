رامي صبري يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة «يمكن خير»: انتظروها غدا

أعلن رامي صبري، طرح كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «يمكن خير»، على موقع يوتيوب غدًا الأحد، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال نشر مقطع فيديو من الأغنية، لتشويق جمهوره ومتابعيه، الذين أعربوا عن سعادتهم وترقبهم للأغنية الجديدة.

أغنية «يمكن خير»، المقرر طرحها غدًا، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، توزيع ومكس ماستر طارق توكل، وفي اليومين الماضيين كان قد طرح أغنية معايا هتبدع، كلمات وألحان عزيز الشافعي.

كلمات أغنية يمكن خير للفنان رامي صبري

وتضمنت كلمات أغنية يمكن خير للفنان رامي صبري، كما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه بـ انستجرام:

ولا وقته إننا نتحاسب

ولا وقته إن ألوم ولا أعاتب

إيه هيفيد

على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جاي تودعني وماشي بعيد

يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين

ويهد أحلامه في يومين

ويبيع قوام

هنساك وأعيش

وأهو حب راح

ألبوم «معايا هتبدع» يضم 8 أغاني

وتعد أغنية «يمكن خير»، إحدى أغاني ألبوم «معايا هتبدع»، والتي تضم 8 أغنيات، سيتمّ طرحها تباعًا حتى يوم 6 يناير من العام الجديد 2023، وذلك حسب ما أعلن رامي صبري، عبر حسابه على «إنستجرام».